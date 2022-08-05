روبي تكشف كواليس أغانيها الجريئة وعمرها الحقيقي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الفنانة روبي عن كواليس شهرتها التي حققتها من خلال الأغاني الأولى ثم السينما، وذلك خلال استضافتها في إحدى حلقات برنامج "معكم مني الشاذلي" على شاشة قناة "سي بي سي".

وقالت الفنانة روبي: "طبعا إثارة الجدل اللي حصلت أول ما عملت الأغاني اللي المفروض جريئة يعني أو هي كانت جريئة فعلا في وقتها، شوية جريئة، بس دلوقتي لما نتفرج عليها عادي، هنلاقيها عادي على فكرة، لإن أنا كنت ساعتها مبسوطة وبرقص وكأني برقص في بيتنا، مبسوطة بالمزيكا".

وأشارت إلى أن عمرها الآن 40 عاما، وأضافت "قبل الأغنيتين، أنا كنت عاملة فيلم يوسف شاهين سكوت ح نصور، وقبلها عملت فيلم ثقافي، كان التدرج الطبيعي للنجاح، آه كنت محطوطة في البوستر بتاع فيلم يوسف شاهين، ودي حاجة برضه كبيرة، ابتدي مع مخرج زي ده ويحطني على البوستر دي حاجة كبيرة".

جدير بالذكر أن روبي طرحت مؤخرا أغنية "نمت ننة"، وشاركت كضيف شرف في فيلم "كيرة والجن".