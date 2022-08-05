ادوارد يظهر بلوك غريب في “فاكس”.. والجمهور يعلق “لوك مروة راتب”!

كتب امير فتحي في الجمعة 5 أغسطس 2022 12:50 صباحاً - طرح الفنان المصري إدوارد أغنية جديدة بعنوان “فاكس” التي يشاركه فيها ابنه ماركو، و ذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

والأغنية من كلمات أحمد مرزوق، وكلمات راب ماركو، وألحان محمد يييي وتوزيع أحمد عادل ميكس وماستر أمير محروس، وإخراج أمين إسماعيل.

ظهر إدوارد في الأغنية بشخصية “عزيز الهنش” الشهيرة التي قدمها في فيلم “بنات العم” والتي امتازت بارداف كبيرة ما جعل بعض المتابعين يعلقون “لوك مروة راتب”

كما يستعد الفنان إدوارد لإحياء حفل غنائي غدًا الجمعة في العلمين الجديدة برفقة فريقه، وسوف يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه التي غناها على مدار مشواره الفني.