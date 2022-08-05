شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى وفاة مصطفى متولى.. محفوظ ابن المعلم سردينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة ذكري وفاة الفنان مصطفي متولي ابن مدينة بيلا بمحافظة كفرالشيخ عام 1949، وهو الفنان الذي بدأت موهبته منذ صغره حيث شارك فى المسرح المدرسى ، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية بالقاهرة.

وبعد تخرجه عمل مصطفى متولى في مسرح الحكيم وشارك فى عدد من المسرحيات ومنها مسرحية "يا سلام سلم..الحيطه بتتكلم"، وشارك فى العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية، وبدأ مسيرته من السبعينيات بأدوار بسيطة في عدد من الأعمال ومنها أفلام :"خلي بالك من زوزو ودائرة الانتقام وضربة شمس"، ومسلسلات "لايا ابنتي العزيزة وزيارة ودية والشوارع الخلفية وابتسامة بين الدموع ولا تظلموا النساء ودماء على الثوب الوردي، ومارد الجبل"، وغيرها

وفى الثمانينات زادت مساحة أدوار مصطفى متولى وتنوعت وشارك الزعيم عادل إمام فى عدد من الأعمال ومنها مسرحية "الواد سيد الشغال" إضافة إلى أفلام "جزيرة الشيطان" و"بخيت وعديلة" و"الإرهاب والكباب" و"سلام يا صاحبى"، وغيرها.

تزوج مصطفى متولى من شقيقة الزعيم عادل إمام وأنجب منها أبناءه الثلاثة عمروعصام وعادل، وبسبب ظهوره المتكرر مع عادل إمام اتهمه البعض بأنه استفاد من رابطة القرابة والنسب، وأن كثرة أعماله ليست بسبب موهبته، لكن بسبب علاقته بالزعيم، وهو الاتهام الظالم الذى أزعج متولى بالرغم من أنه شارك فى العديد من الأعمال الناجحة بعيداً عن الزعيم وأثبت موهبته فيها، ومنها "حياة الجوهري وأنا وإنت وبابا في المشمش وأحلام العمر وخيوط من دهب وأوبرا عايدة وبكيزة وزغلول وسامحوني مكنش قصدي و​أم كلثوم​ وجمهورية زفتى والتوأم وحلم الجنوبي ولن أعيش في جلباب أبي" وهو من الأدوار المتميزة التي قدمها حيث جسد شخصية محفوظ ابن المعلم سردينة والذي جسد دور والده عبد الرحمن أبو زهرة.



مصطفى متولى



مصطفى متولى



مصطفى متولى



مصطفى متولى



مصطفى متولى