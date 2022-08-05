شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز الغائبة الحاضرة خلال عرض "تسليم أهالى".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صمم جمهور النجمة دنيا سمير غانم صورة لحضور النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، عرض فيلم "تسليم أهالى" المطروح فى السينمات أمس، وتشارك فيه الراحلة بعد أن انتهت من تصويره قبل وفاتها، ونات الصورة إعجاب "دنيا" التي نشرتها على حسابها على "إنستجرام" مشيدة بروعة التصميم.



دلال عبد العزيز

وكتبت دنيا سمير غانم تعليقا على الصورة: "من أجمل الصور اللى فيها إبداع من الفانز "أهلى" أنا إمبارح قبل نزول الفيلم رحت أزورهم لأنى اتعودت يكونوا معايا قبل كل عمل ينزل لى.. وحسيت أو يمكن اتخيلت إنى بسمع دعائهم ليا والصورة دى مش حقيقية للأسف لكن إحساسها كان حقيقى جدا".

وتابعت دنيا سمير غانم: "هم معايا فى كل لحظة وبتمنى من ربنا إنهم يكونوا سعداء ومكرمين فى مكانهم فى الجنة بإذن الله/ زى ما أسعدونا على مدار حياتهم ووقفوا جنبى فى كل خطوة.. ربنا يرحمكم يا حبايبى ويسعدكم ويقدرنى أكمل مشواركم العظيم إن شاء الله".

وحقق فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، إيردات بلغت 850 ألف جنيه في شباك التذاكر، في أول عرض له ليلة أمس الأربعاء.

من جانبه؛ هنأ الإعلامى رامى رضوان، زوجته النجمة دنيا سمير غانم، على فيلم تسليم أهالى، الذى عرض أمس بجميع دور العرض، وكتب رامى رضوان، قائلا: "مبروك دودي حبيبتي وشوما الغالي والعالمي بيومي فؤاد والمخرج خالد الحلفاوي والمؤلف شريف نجيب يسلم مجهودكم الفيلم عالمى قصة لذيذة قوي وضحك كتير وكلكم هايلين ما شاء الله وأجمل حاجة حبيبتي دلال عبد العزيز وحبيبي سمير غانم ربنا يرحمهم".

وحرصت النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد والإعلامي رامي رضوان والمخرج عمرو سلامة على حضور حفل منتصف الليل للفيلم أمس الأربعاء وسط الجمهور، وجمعت الصدفة بين أبطال تسليم أهالي وأبطال فيلم بروس ويليز a day to die بطولة النجم محمد كريم، حيث أقيم عرض الفيلم الخاص بنفس السينما، وشهد حضور وليون ريبونسون وبروك باتلر، والمخرج ويز ميلير.

فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

وغابت دنيا سمير غانم عن السينما على مدار الست سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما في البطولة كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى.