شكرا لقرائتكم خبر عن روبى حرقت البيت بسبب بطاطس محمرة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة روبي وشقيقتها كوكى ضيفين في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثت روبي خلال الحلقة عن علاقتها بشقيقتها، قائلة: "احنا مش أشقاء هي اسمها ميرهان مجدى وأنا رانيا حسين، ولكن هي مشهورة باسم كوكى، وهى أختى وصحبتى جدا لأن والدتنى خليتنا نحب بعض جدا، ونتمنى لو نموت في يوم واحد وأنا أكبر منها بـ 5 سنين".

وقالت كوكي: "روبى في البيت كوميدية ما عدا وهى صاحية من النوم لأنها بتصحى ضاربة بوز وماحدش ييجى جنبها"، وداعبت روبى الجمهور: "الناس لن تتخيل الوش الشر وأنا صاحية من النوم".

وعن مهارة روبى في الطبح قالت كوكى: "روبى حرقت البيت مرة قبل كدة، كان وقتها والدتى مش موجودة في البيت، بس هي ممكن تطبخ في 3 أيام لأنها بتعمل الأكل على نار هادية أوى".

واستكملت روبى الحديث: "فكرت أعمل بطاطس محمرة بس لأنى بعملها تحفة جدا، ونمت وسيبتها وصحينا على صوت طقطقة النار مع الخشب، ولقينا المطبخ كله ولع، وفتحنا باب الشقة وجرينا وجت الشرطة وكان شكلى غريب أوى واتكسفت لأن وشى كله كان هباب".

فى سياق آخر، طرحت النجمة روبى أغنياتها الجديدة بعنوان "نمت ننة"، الأيام الماضية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، والفيديو كليب من إخراج خالد مختار.

وتشارك روبى في فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.



روبى وشقيقتها كوكى



روبي



روبي تقتنص صورة مع جمهور برامج معكم



النجمة روبي



روبي فى ضيافة معكم منى الشاذلى



روبي فى ضيافة منى الشاذلى



روبى ومنى الشاذلى