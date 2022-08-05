شكرا لقرائتكم خبر عن روبي لـ منى الشاذلى: صليت استخارة فى اختيار اسم ابنتى "طيبة" وعلمتنى أصون لسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة روبي ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثت روبي خلال الحلقة عن ابنتها قائلة: "بنتى طيبة عندها 7 سنين، وهى فعلا غيرت حياتى لإنها ربتنى، وأنا اللى سميتها بهذا الاسم واسمها كان أول مرة أعمل استخارة لأنى كنت عاوزة أسميها تحية، والناس اتريقت كتير وفكرت فى أسماء تانية وقررت أصلى استخارة".

وأضافت روبى: "بنتى علمتنى أبقى مسئولة أكتر وكمان علمتنى أصون لسانى، لأنها في أوقات كنت بشتم وأنا بكلم صاحبتى ونقعد نشتم سوا فى التليفون فهى بتكون قاعدة فعلمتنى أصون لسانى".

وطرحت النجمة روبى أغنياتها الجديدة بعنوان "نمت ننة"، الأيام الماضية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، والفيديو كليب من إخراج خالد مختار.

وتشارك روبى في فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.



روبى وشقيقتها كوكى



روبي



روبي تقتنص صورة مع جمهور برامج معكم



النجمة روبي



روبي فى ضيافة معكم منى الشاذلى



روبي فى ضيافة منى الشاذلى



روبى ومنى الشاذلى