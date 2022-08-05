شكرا لقرائتكم خبر عن روبى: خالاتى قاطعونى وقاطعوا والدتى بسبب جرأة كليباتى فى بدايتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة روبي ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثت روبي خلال الحلقة عن أزمتها التي تعرضت لها بعد نجاحها في الغناء، قائلة: "إثارة الجدل اللى حصلت وقت ما عملت الأغانى اللى كانت المفروض جريئة، لأن وقتها كنت عاملة الأغنيتين وأنا مبسوطة وبرقص أكنى برقص في بيتنا، وفى يوم وليلة حياتى اتقلبت".

وتابعت روبي: "ردود فعل المصريين خضتنى ووقفت واتكلمت مع نفسى، لأن مثلا كنت بحب ولد وسيبنا بعض عشان الأغانى بتاعتى ومكنش مستحمل ردود فعل الناس، وحتى خالاتى قاطعونى وقاطعوا والدتى، وقعدت مع نفسى لأنى مكنتش مدركة ووقفت وقفة مع نفسى وقلت هاعيد صياغة الموضوع وأنا مش ملخصة في غنوة ولا رقصة وأنا كيان وقعدت مع نفسى، ولما جالى سجن النسا أول ما كاملة أبو ذكرى كلمتنى قلتلها خلاص أنا جسمى قشعر، وقفشت في الدور ده".

وطرحت النجمة روبى مؤخرا أغنياتها الجديدة بعنوان "نمت ننة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، والفيديو كليب من إخراج خالد مختار.

وتشارك روبى في فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.



روبى وشقيقتها كوكى



روبي



روبي تقتنص صورة مع جمهور برامج معكم



النجمة روبي



روبي فى ضيافة معكم منى الشاذلى



روبي فى ضيافة منى الشاذلى



روبى ومنى الشاذلى