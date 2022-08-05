شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يداعب جمهوره بحفله فى الساحل: "أنتوا قاعدين بعيد عنى ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعب النجم كاظم الساهر جمهوره خلال حفله بالساحل الذي أقيم اليوم الخميس، حيث قال لهم: "أنتوا قاعدين بعيد عني ليه المرة الجايا هطلب منهم يقعدوكوا جنبي".

يذكر أن آخر حفلات كاظم الساهر في مصر كانت أقيمت ضمن احتفالات عيد الربيع في القاهرة عام 2009، التي قدم فيها عدداً من أهم وأشهر أغنياته منها «إلى تلميذة»، و«ضمني على صدرك» التي قدمها مع فرقة شعبية صعيدية مصرية، و«تحب تتدلع»، و«هدد كسر»، و«هل عندك شك»، و«حب».

وظهر القيصر خلال حفله الغنائى الأخير فى مدينة هيوستن الأمريكية، وهو يغنى مع حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام، حيث قام كاظم الساهر بالجلوس على كرسي، وضم حفيدتيه إليه وردد معهما كلمات أغنيته الشهيرة عيد العشاق، وسط تفاعل كبير من جمهوره، حيث تغنى الحفيدة برفقة جدها للمرة الأولى.