شكرا لقرائتكم خبر عن روبي لـ منى الشاذلى: ظلمت والدتى وندمانة عشان ما خليتهاش ترتبط بعد وفاة والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة روبي ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثت روبي خلال الحلقة عن والدتها قائلة: "كنت طفلة متمردة جدا مع والدى، لأن مثلا بعد ما والدنا مات مكنتش عوزاها ترتبط ولما بيجيلها عرسان اتشعننت لأنى عوزاها ليا لوحدى".

وتابعت روبي: "فوالدتى تقول لا بنتى هاتضيع منى، وقالت لوالدها مش هارتبط بحد أنا عند بنتين واترمليت وهى عندها 34 سنة ومشافتش حياتها، ودى حاجة كبيرة أوى بالنسبة ليا، وندمانة إنى مخليتهاش ترتبط لإنى ظلمتها طبعا".

وطرحت النجمة روبى أغنياتها الجديدة بعنوان "نمت ننة"، الأيام الماضية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، والفيديو كليب من إخراج خالد مختار.

وتشارك روبى في فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.



روبى وشقيقتها كوكى



روبي



روبي تقتنص صورة مع جمهور برامج معكم



النجمة روبي



روبي فى ضيافة معكم منى الشاذلى



روبي فى ضيافة منى الشاذلى



روبى ومنى الشاذلى