شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يشارك كاظم الساهر غناء "زيدينى عشقا" خلال حفله بالساحل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذكر أن آخر حفلات كاظم الساهر في مصر كانت أقيمت ضمن احتفالات عيد الربيع في القاهرة عام 2009، التي قدم فيها عدداً من أهم وأشهر أغنياته منها «إلى تلميذة»، و«ضمني على صدرك» التي قدمها مع فرقة شعبية صعيدية مصرية، و«تحب تتدلع»، و«هدد كسر»، و«هل عندك شك»، و«حب».

وظهر القيصر خلال حفله الغنائى الأخير فى مدينة هيوستن الأمريكية، وهو يغنى مع حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام، حيث قام كاظم الساهر بالجلوس على كرسي، وضم حفيدتيه إليه وردد معهما كلمات أغنيته الشهيرة عيد العشاق، وسط تفاعل كبير من جمهوره، حيث تغنى الحفيدة برفقة جدها للمرة الأولى.