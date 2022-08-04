شكرا لقرائتكم خبر عن روبي لـ منى الشاذلى: جدى كان صعيدى وليه ثأر لازم ياخده بس ربنا رزقه بـ7 بنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة روبي ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثت روبي خلال الحلقة عن طموحها وحياتها قبل التمثيل، قائلة: "طموحى كان في الأول إنى اشتغل موظفة واتجوز، وأسرتنا كلها موظفين ودكاترة ومهندسين".

وتابعت روبي: "جدى كان صعيدى وموظف في وزارة الرى، وكان ليه ثأر المفروض يروح ياخده من الصعيد فكان نفسه يخلف ولد وربنا إداله سبع بنات سبحان الله، والسبع بنات كانوا بـ100 راجل، واتعلمت منهم إنى أكون مسئولة، وأنا بشوف خالاتى ووالدتى كلمة مسئولية قليلة عليهم، وماقدرش أعتمد على حد أنا اتربيت على كدة، ولا أقول لحد عايزة حاجة".

وطرحت النجمة روبى أغنياتها بعنوان "نمت ننة"، الأيام الماضية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، والفيديو كليب من إخراج خالد مختار.

وتشارك روبى في فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.



روبى وشقيقتها كوكى



روبي



روبي تقتنص صورة مع جمهور برامج معكم



النجمة روبي



روبي فى ضيافة معكم منى الشاذلى



روبي فى ضيافة منى الشاذلى



روبى ومنى الشاذلى