شكرا لقرائتكم خبر عن روبي: دخلت المجال وأنا فى ثانوية عامة عشان أجيب فلوس وفجأة اتشهرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة روبي ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثت روبي خلال الحلقة عن بدايتها قائلة: "اسمى الحقيقى رانيا حسين وفى البيت بينادونى بيه، واسم روبى فنى بحت، وأنا في الأول استغربته".

وتابعت روبي: "لما كنت بعمل سكوت حنصور مع يوسف شاهين، كان بيحبنى جدا فكان بيدلعنى عشان صغيرة وقالى في رانيات كتير أوى وقالى مش هايبقى اسمك رانيا وقالى هاسميكى سحر، فقلتله نعم لا مش عوزاه، فقالى هافكر وبعد كده قالى على اسم روبى وعجبنى إنه سهل النطق وله معنى".

وأضافت روبى: "أنا دخلت المجال وأنا في ثانوية عامة، موديل إعلانات دخلت عشان أجيب فلوس آخد دروس ثانوية واشترى لبس وكدة، ومكنش عمرى أفكر إنى اشتهر لأن أنا دخلاه بهدف مادى بحت، وفجأة لقيت نفسى دخلت في أفلام وسينما ولقيت نفسى اتشهرت بس مكنش عمرى أفتكر إنى اتشهر".

وطرحت النجمة روبى أغنياتها بعنوان "نمت ننة"، الأيام الماضية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، والفيديو كليب من إخراج خالد مختار.

وتشارك روبى في فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.



روبى وشقيقتها كوكى



روبي



روبي تقتنص صورة مع جمهور برامج معكم



النجمة روبي



روبي فى ضيافة معكم منى الشاذلى



روبي فى ضيافة منى الشاذلى



روبى ومنى الشاذلى