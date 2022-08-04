هانى شاكر يحيى حفلاً غنائيًا بقلعة صلاح الدين 26 أغسطس الجارى

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القاهرة - سامية سيد - يحيى أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكرحفلا غنائيا بقلعة صلاح الدين الجمعة 26 أغسطس الجارى ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في نسحتة الثلاثون بقلعة صلاح الدين فى الفترة من 14 أغسطس حتى 31 أغسطس 2022 ويقدم فيها أمير الغناء العربى باقة مميزة من أغانية القديمة والحديثة .



هانى شاكر

وأحيا أمير الغناء هانى شاكر، حفل غنائي يوم 20 أغسطس الجارى في لبنان بمنطقة طبرجا، وذلك بقيادة المايسترو باسم بدور، وقال أمير الغناء العربي هاني شاكر من خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الشكر لاتحاد النقابات الفنية على قبول استقالته من منصب نقيب الموسيقيين وفتح باب الترشح على مقعد النقيب.

وقال هاني شاكر لـ"الخليج 365": "كل الشكر لاتحاد النقابات الفنية ورئيس الاتحاد صديقي العزيز المخرج الكبير عمر عبد العزيز وأعضاء مجلس النقابة المحترمين علي قبول الاستقالة نزولا لرغبتي والموافقة علي فتح باب الترشح لمقعد النقيب وكل التمنيات بالتوفيق والنجاح للنقيب الجديد".

وكان مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن "التمثيلية - السينمائية - الموسيقية" برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، وافق على قبول استقالة الفنان هانى شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية بعد إصراره على هذا القرار.