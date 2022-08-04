شكرا لقرائتكم خبر عن روبي: نفسى أدخل جوه دماغ عزيز الشافعى لأنه بيكتب كلام غريب ومختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة روبي ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثت روبي خلال الحلقة عن كواليس أغنيتها الجديدة "نمت ننة"، قائلة: "أنا نفسى أدخل جوه دماغ عزيز الشافعى واعرف بيكتب الكلام وبيعمل الألحان دى إزاى، لأن عزيز الشافعى بيكتب كلام غريب ومختلف".

وأضافت روبي: "أنا أول ما قعدت مع عزيز الشافعى كنت معترضة على كلمة هوبا، وقلتله إيه هوبا دى، وفستك في نفس الوقت، وقلتله ملهاش معنى وعاوز أقول كلام له معنى وخناقات بينا عليها، بس هو فاهم دماغ المصريين جدا، بس فعلا كنت مخضوضة من كلمة هوبا".

وطرحت النجمة روبى أغنياتها الجديدة بعنوان "نمت ننة" الأيام الماضية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، والفيديو كليب من إخراج خالد مختار.

وتشارك روبى في فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

روبى وشقيقتها كوكى



روبي



روبي تقتنص صورة مع جمهور برامج معكم



النجمة روبي



روبي فى ضيافة معكم منى الشاذلى



روبي فى ضيافة منى الشاذلى



روبى ومنى الشاذلى