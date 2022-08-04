كاظم الساهر يبدأ حفله بالساحل الشمالي بـ"أراضى خدودها".. صور

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم كاظم الساهر حفله بالساحل الشمالي الذي أقيم اليوم بأغنية "أراضى خدودها"، وذلك وسط جمهوره الذي أطلق الصيحات والتصفيق بمجرد ظهوره على المسرح.

وكانت الفنانة بشرى والفنان أحمد زاهر وزوجته حرصوا على حضور حفل النجم كاظم الساهر، ومن المقرر أن يغني كاظم خلال الحفل أغنيات ألبومه الجديد المتوقع طرحه خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن آخر حفلات كاظم الساهر في مصر كانت أقيمت ضمن احتفالات عيد الربيع في القاهرة عام 2009، التي قدم فيها عدداً من أهم وأشهر أغنياته منها «إلى تلميذة»، و«ضمني على صدرك» التي قدمها مع فرقة شعبية صعيدية مصرية، و«تحب تتدلع»، و«هدد كسر»، و«هل عندك شك»، و«حب».

وظهر القيصر خلال حفله الغنائى الأخير فى مدينة هيوستن الأمريكية، وهو يغنى مع حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام، حيث قام كاظم الساهر بالجلوس على كرسي، وضم حفيدتيه إليه وردد معهما كلمات أغنيته الشهيرة عيد العشاق، وسط تفاعل كبير من جمهوره، حيث تغنى الحفيدة برفقة جدها للمرة الأولى.