شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد بصحبة دنيا سمير غانم وهشام ماجد أثناء مشاهدة "تسليم أهالى" مع الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم بيومى فؤاد على الحضور بصحبة النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد والمنتج أحمد السبكى والإعلامى رامى رضوان حفل منتصف الليل لفيلم تسليم أهالى بطولة دنيا وهشام وسط الجمهور، ونشرت دنيا سمير غانم 10 صور على حسابها بموقع "إنستجرام" لحضورها العرض وسط الجمهور.



تسليم اهالى



تسليم اهالى



تسليم اهالى

وحقق فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، إيردات بلغت 850 ألف جنيه في شباك التذاكر، في أول عرض له ليلة أمس الأربعاء.

من جانبه؛ هنأ الإعلامى رامى رضوان، زوجته النجمة دنيا سمير غانم، على فيلم تسليم أهالى، الذى عرض أمس بجميع دور العرض، وكتب رامى رضوان، قائلا: "مبروك دودي حبيبتي وشوما الغالي والعالمي بيومي فؤاد والمخرج خالد الحلفاوي والمؤلف شريف نجيب يسلم مجهودكم الفيلم عالمى قصة لذيذة قوي وضحك كتير وكلكم هايلين ما شاء الله وأجمل حاجة حبيبتي دلال عبد العزيز وحبيبي سمير غانم ربنا يرحمهم".

وحرصت النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد والإعلامي رامي رضوان والمخرج عمرو سلامة على حضور حفل منتصف الليل للفيلم أمس الأربعاء وسط الجمهور، وجمعت الصدفة بين أبطال تسليم أهالي وأبطال فيلم بروس ويليز a day to die بطولة النجم محمد كريم، حيث أقيم عرض الفيلم الخاص بنفس السينما، وشهد حضور وليون ريبونسون وبروك باتلر، والمخرج ويز ميلير.

فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

وغابت دنيا سمير غانم عن السينما على مدار الست سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما في البطولة كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى.