تكليف الفنان ياسر الطوبجى بإدارة المسرح الكوميدى

القاهرة - سامية سيد - كلفت إدارة البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان القدير إسماعيل مختار، الفنان ياسر الطوبجي لتولى إدارة المسرح الكوميدى، وقد صدر القرار بتأييد ودعم من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والمخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى.

يذكر أن ياسر الطوبجى خريج كلية الحقوق ثم التحق بكلية اﻵداب قسم مسرح عام 2000، كما تخرج من مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا "الدفعة الأولى" لدى المخرج خالد جلال عام 2006، وقدم الكثير من المسرحيات منها مسرحية (ماتقلقش) على مسرح السلام مع المخرج جمال عبد الناصر، و(الاسكافى ملكا) مع المخرج خالد جلال، و(فى بيتنا شبح) مع المخرج عصام السيد، وغيرها من الأعمال المسرحية التى وصلت إلى 50 عملا مسرحيا كممثل وكمخرج مسرحى.

ياسر الطوبجى أيضا واحد من أشهر الوجوه التى عرفتها السينما المصرية، ويعتبر من أهم عناصر النجاح التى يستخدمها المنتجون فى عدد من الأفلام، وظهر ياسر مع الفنان أحمد حلمى ظهور مميز فى فيلم (عسل أسود)، ثم شاركه فى عدة أفلام أخرى فيما بعد، ومن أفلامه (الأولة فى الغرام) و(ميكانو) و(قص ولزق) و(حليم)، كما أنه قدم الكثير من الأعمال التليفزيونية منها (أهل كايرو، 100 وش، اثنين فى الصندوق، الواد سيد الشحات، أفراح القبة، هربانة منها، الكيف، اللعبة).