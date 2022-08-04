شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "تزاولنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح نجم الأغنية الشعبية حكيم، اليوم الخميس، عبر قناته على يوتيوب أغنية جديدة بعنوان "تزاولني" من كلمات إسلام كنكة وألحان كريم الصباغ وإسلام كنكة وتوزيع فلسطيني، وميكساج وماستر أسامه طارق، فيما قام المخرج أحمد متولي بتصوير الأغنية.

وطرح حكيم قبل أسبوعين أغنية "قول الله"، والأغنية من كلمات تامر حسين، ومن توزيع توما، ومنتج فنى فايز عزيز، وإشراف فنى جورج سمير.

وتتميز الأغنية بالطابع المبهج، وحرص حكيم من خلالها على تقديم شكل موسيقى جديد، فضلا عن ظهوره فى لوك مختلف لم يعتاده جمهوره من قبل، وفى السياق ذاته يواصل حكيم تسجيل وتصوير عدة أغانى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وكان النجم حكيم قد انتهى من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "سيبو سيبو"، كلمات محيى حوار، وألحان هانى فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة، ومن المفترض طرحها خلال الفترة المقبلة بعد تصويرها بطريقة الفيديو كليب.