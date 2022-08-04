مدحت صالح يفتتح حفلات محكى القلعة يوم 14 أغسطس الجارى

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الفنان الكبير مدحت صالح حفلات محكى القلعة يوم 14 أغسطس الجارى ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في نسختة الثلاثون بقلعة صلاح الدين فى الفترة من 14 أغسطس حتى 31 أغسطس 2022 بمصاحبة فرقتة بقيادة المايسترو عمرو سليم ويقدم فيها صالح عدد من أغانية المميزة التى عشقها الجمهور فى كل مكان



مدحت صالح

وأحيًا مدحت صالح مؤخرًا حفلاً غنائيًا فى أولى أيام مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء الذي أقيم فى محافظة الشرقية فى دورته الأولى، وقدم خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه، منها "النور مكانه فى القلوب"، "بحلم على قدى"، "اشتقنا لزمان"، "يتقال"، "زى المليونيرات"، "ماشى"، "في ضلها"، بالإضافة إلى غنائه أغنية "وحشونا الحبايب" للراحل محمد فوزى وأغنية "3 سلامات" للراحل محمد قنديل.

وافتتح مدحت صالح حفله فى المهرجان بأغنية "برمى السلام على بلدنا الحلوة" وسط هتاف كبير من الجمهور، وعلق قائلا: بحبكم، كما وجه صالح التحية لجميع الحاضرين وكل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمايسترو عمرو سليم.وكان أحيا النجم مدحت صالح نهاية مايو الماضي حفلاً غنائيًا في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير الساعة الثامنة، تحت قيادة المايسترو عمرو سليم.