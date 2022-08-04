تامر حسني يطرح أغنية "انت اختيار" من فيلم "بحبك" على يوتيوب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

طرح الفنان تامر حسني أحدث أغانيه "انت اختيار" من فيلم "بحبك"، وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "انت اختيار" كلمات فاروق رشاد، ألحان تامر علي، توزيع وميكس يحيى يوسف، ماستر على فتح الله.

"بحبك" تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، إنتاج حسام حسني، بطولة هنا الزاهد، حمدي الميرغني، مدحت إسماعيل، هدى المفتي، تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، حول رجل يقع في حب فتاتين تبعده الظروف عن الأولى والتي تعود في وقت كان يستعد فيه للارتباط بالثانية، وتتوالى الأحداث.