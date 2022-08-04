كلب بلدي يحتضن يسرا في الشارع.. كيف تصرفت؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت النجمة الكبيرة يسرا، عن فيديو لها بصحبة كلبين بلدي، خلال تواجدها في الشارع.

ونشرت يسرا، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مفيش أحلى ولا أجمل ولا أوفى من كدة".

وظهر بالفيديو مداعبة يسرا للكلب ليداعبها هو الآخر ويحتضنها، ,يثير اندهاشها بتصرفاته.

وعلقت الفنانة شيماء سيف على الفيديو، قائلة: "ولا في أحن من قلبك، بحبك".

فيما جاءت تعليقات الجمهور على الفيديو، كالتالي: "الفيديو يخبل"، "أطيب وأجمل قلب في الدنيا"، "قمر والله"، "الله يكرمك"، "أجمل واحدة في الدنيا والله"، "الله على الجمال"، "انتي حنينة أوي".

وكانت آخر أعمال الفنانة الكبيرة يسرا مسلسل "أحلام سعيدة"، الذي عُرض في سباق دراما رمضان 2022.

وشاركها البطولة كل من: غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، نبيل نور الدين، عماد رشاد، ومن تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة "العدل جروب".