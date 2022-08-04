عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بملابس البحر .. والجمهور يُعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها أمام البحر.

ونشرت عائشة، الصورة التي ظهرت من خلالها مرتدية ملابس البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نهاية الإجازة".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: "جميلة"، "إيه الجمال ده"، "الغزال"، "جمالك طبيعي يا أحلى من الجمال"، "إنما حلوة بشكل"، "قمر"، "عسل".

وشاركت الفنانة عائشة بن أحمد في دراما رمضان الماضي 2022 بمسلسل "ملف سري".

مسلسل "ملف سري" بطولة النجوم: هاني سلامة، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبدالغني، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، وغيرهم، من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي، وإنتاج مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع (ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز).