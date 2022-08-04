"ملكة".. كيف تفاعل الجمهور مع ظهور ياسمين صبري في يخت بالبحر؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الصيفية على البحر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وتفاعل الجمهور مع إطلالة ياسمين صبري، حيث علق أحدهم برمز "قلوب حمراء"، وأضاف: "ما شاء الله قمر"، وكتب آخرون "يا روحي كيوت"، "ملكة"، "جميلة".

وتبدأ الفنانة ياسمين صبري، خلال الفترة المقبلة تصوير دورها في فيلم "صقر المحروسة " الذي يشهد التعاون الأول لها مع الفنان أحمد عز.

وينتمي فيلم "صقر المحروسة" إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في دراما رمضان 2020.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، إدوارد، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داود، هبة مجدي، دياب، ومن إخراج مرقس عادل.