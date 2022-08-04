"في حالة حرجة جدا".. نقل شقيق شريف رمزي إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان شريف رمزي إن شقيقه صلاح تم نقله إلى المستشفى، قبل ساعات، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة.

شريف كشف عن مرور صلاح بأزمة صحية ووصف حالته بالحرجة جدا، وكتب "أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدا في المستشفى أرجو الدعاء".

جدير بالذكر أن شريف رمزي هو نجل المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزي، وعمته هي الفنانة الكبيرة المعتزلة هدى رمزي، ومتزوج من الفنانة ريهام أيمن.

وكان آخر أعمال شريف رمزي الجزء الثاني من مسلسل "واكلينها والعة"، إخراج تغريد العصفوري، بطولة مي سليم، وإنجي وجدان.