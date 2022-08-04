فن ومشاهير

محور جديد للمسرحيات القصيرة بمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

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القاهرة - سامية سيد - يعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت عن فتح باب المشاركة في محور العروض المسرحية القصيرة، والذي سيقام ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرين، وحددت إدارة المهرجان شروط المشاركة وهى كالآتى:

 

يشترط أن يكون زمن العرض من 15 إلى 30 دقيقة، وأن يكون مناسبا للتقديم فى قاعة، ولن يسمح بتقديم العروض في مسرح العلبة الإيطالية، ولا بد من الموافقة على تقديم العرض وعدد آخر من العروض القصيرة في نفس قاعة العرض وفي نفس اليوم، وأيضا المشاركة في التجهيزات التقنية خاصة الإضاءة مع العروض التي ستقدم في نفس اليوم وفي نفس القاعة، وآخر موعد لتلقى المشاركات يوم الأربعاء 10 أغسطس 2022. 

 

يذكر أن الدورة الـ (29) لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تقام في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2022، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزير الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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