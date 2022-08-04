شكرا لقرائتكم خبر عن كلاب ليدى جاجا.. السجن 4 سنوات لسارق حيواناتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع ديلي ميل أن محكمة لوس أنجلوس حكمت على أحد الرجال المتورطين في واقعة سرقة كلاب ليدي جاجا، وهو جايلين كيشون وايت، بالسجن أربع سنوات، حيث أقر بذنبه في جريمة سطو من الدرجة الثانية، فيما تم القبض علي جيمس هوارد جاكسون البالغ من العمر 19 عاما بعد إطلق سراحه بشكل خاطئ من الحجز، حيث قبض عليه بعد خمسة أشهر.

وتعود الواقعة لتعرض النجمة العالمية ليدى جاجا لعملية سرقة، فى منطقة هوليود، حيث قام ثلاثة رجال بمحاولة سرقة كلابها من فصيلة bulldogs.

وقال ممثلو الادعاء إن الرجال الثلاثة المتهمين بسرقة كلاب النجمة العالمية ليدي جاجا الـbulldogs أطفأوا الأضواء في سيارتهم وأوقفوا مرافق الكلاب وأطلقوا عليه النار، واستطاعوا سرقة كلبين وهرب الثالث.

من آخر أعمال ليدي جاجا كان فيلم House of Gucci، حيث لعب دور زوجة ماوريتسيو السابقة التي اتهمت بقتله، وأدينت بتدابير الاغتيال بعد هجرها وزواجه من سيدة أصغر منها سنا، حيث قضت 18 عاما في السجن، وحصلت على لقب الأرملة السوداء قبل إطلاق سراحها في 2016. ويعتبر هذا الدور ثاني دور بطولة لـ ليدي جاجا منذ 2018 A Star Is Born.