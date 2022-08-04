شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله لـ الخليج 365 : الحمدلله بعد الفحوصات إطمنت على عضلة قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم الكبير صلاح عبد الله لـ " الخليج 365 " إنه قام بعمل فحوصات طبية للاطمئنان على عضلة القلب خلال اليومين الماضيين بأحد المستشفيات المتخصصة فى القلب، وهو إجراء روتينى يقوم به كل فترة بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها العام الماضى وأضطر تركيب ثلاث دعامات ، واكد عبد الله أن الفحوصات والأطباء طمئنوه على عضلة القلب و أضاف أن حالة الزمالك المبهجة وفوزه بالكأس أحد أسباب اطمئنان القلب والراحة النفسية ،ويارب يكلل هذه البهجة بفرحة الفوز بالدورى.

آخر مشاركات صلاح عبد الله فى موسم رمضان كان من خلال مسلسل "دايمًا عامر" وعرض على قناة الحياة وجسد من خلاله شخصية لطفى وكيل المدرسة، بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين ،نضال الشافعى، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت، أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، إشراف عام على الكتابة أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدى الهوارى.