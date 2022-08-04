شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حالة شاهيناز الصحية بعد إصابتها بالتهاب فى القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانت المطربة شاهيناز، من ظروف صحية صعبة فى الفترة الأخيرة، حيث كشفت مؤخرا المطربة شاهيناز عن تعرضها لوعكة صحية، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك صورة لها وهى ترقد بالمستشفى، وعلقت عليها قائلة "دعواتكم بالشفا اللهم أنت الشافي المعافي لا شفاء إلا شفاءك".

وقالت المطربة شاهيناز ، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إنها تعاني من التهاب حاد في القولون وجدار المعدة، ومازالت حالتها غير مستقرة، لكنها غادرت المستشفى وتتواجد حاليا فى المنزل بناء على أمر الطبيب المعالج لاستكمال رحلة علاجها وتدعو الجميع للدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكانت المطربة شاهيناز قد كشفت عن تفاصيل جديدة عن مشوارها الفني ورحلتها مع الغناء في لقاءها على تليفزيون الخليج 365، وتحدثت عن فترة توقفها عن الغناء، وعودتها مرة أخرى.وقالت شاهيناز في لقاء مع آلاء شتا: "عملت مع زوجى الملحن آدم حسين قدم لي أعمال فنية كتيرة نجحت فيها وبعتبره واحد من أسباب نجاحى، بس أنا مش بجامله وأقبل أغنى منه، هو فعلا الألحان بتبقى عاجبانى".