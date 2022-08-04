شكرا لقرائتكم خبر عن هلا رشدى: تعافيت وأستأنف نشاطى الفنى فى التمثيل والغناء معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الشابة هلا رشدى لـ "الخليج 365 " إنها تعافت بعد الوعكة الصحية التى تعرضت لها مؤخرا وعلى إثرها قامت بعمل جراحة عاجلة بالظهر اضطرت بسببها أن ترقد على ظهرها على السرير لمدة شهر وقالت إنها شعرت خلال هذه الأزمة الصحية بالراحة النفسية وحمدت الله عليها خاصة أنها أعتبرتها محنة ستخرج منها بمنحة وشعرت أيضا بحب الناس لها خلال تلك المحنة.

هلا رشدى

وأكدت على أنها سوف تستأنف نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة حيث تعاقدت على عدد من الحفلات كما أنها سوف تطرج اغانى جديدة تقوم بتجهيزها حاليا . وعن تجربتها التمثيلية الأولى مع الفنان اكرم حسنى في مسلسل " مكتوب عليا " الذى عرض خلال شهر رمضان الماضى قالت انها شعرت بسعادة من نجاح تلك التجربة الأولى وانها تنوى استكمال تلك المشوار بعد هذا النجاح وانها بالفعل عرضعليها عدة اعمال فنية تقوم بقرائتها حاليا لتختار الأنسب لها.

كانت هلا قد خضعت منذ أيام لعملية جراحية، ونشرت عبر حسابها إنستجرام، صورة لها من أحد المستشفيات، قبل إجراء عملية جراحية، وكتبت "هلا": "بصوا، هو أنا مبحبش الكلام ده، بس بناء على إلحاح المرافقين قالولي أطلب منكم الدعاء عشان داخلة أعمل عملية في ضهري دلوقتي إن شاء الله"، وتابعت: "لما أطلع بالسلامة بإذن الله الشافي المعافي أحكيلكم الحكاية من الأول

وبعد الجراحة كشفت المعاناة التي تعرضت لها فقالت : شكراً لكل الحبايب اللي ربنا طبطب عليا بيهم الفتره اللي فاتت، من يوم العملية اللي كان عامل زي الزفة في المستشفى، وبعدها عطايا ربانيه وليالي مِلاح مليئة بالحب والدعم النفسي والمعنوي".