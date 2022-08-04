شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى: شقيقى دخل فى غيبوبة وحالته حرجة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان شريف رمزى، عن تطورات الحالة الصحية لشقيقه صلاح رمزى، بعد دخوله أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر بعد تعرضه لأزمة صحية.

وقال الفنان شريف رمزى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، شقيقى صلاح متواجد فى المستشفى منذ أيام لكن تطورات حالته الصحية النهارة غير جيدة، وحالته الصحية حرجة جدا وذلك نتيجة التهاب فى أنسجة المخ أدخلته فى غيبوبة والوضع لا يسمح بإجراء أى عملية جراحية فى الوقت الحالى، وأرجو من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل.

تعرض صلاح رمزى شقيق الفنان شريف رمزى لوعكة صحية دخل على إثرها لأحد المستشفيات، حيث كتب شريف رمزى عبر "استورى" حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" قائلاً "أخويا صلاح رمزى فى حالة حرجة جداً فى المستشفى أرجو الدعاء".

وكان الفنان شريف رمزى وجه تحذيرا لجمهوره، حيث إن هناك شخصا ينتحل شخصيته، وتواصل مع بعض الفتيات وطلب منهن طلبات "مش كويسة"، على حد تعبيره.

وكتب شريف رمزى، عبر صفحته بموقع إنستجرام: "فيه شخص منتحل شخصيتى، وبيتكلم باسمى بقاله كام يوم من أرقام وحسابات مختلفة خارج مصر وبيطلب من بنات وممثلات طلبات مش كويسة وبينصب عليهم".

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف رمزى، مسلسل "واكلينها والعة " الذى شارك فى بطولته مى سليم، إنجى وجدان، خالد عليش، ياسر الطوبجى، الفنان أحمد حلمى وإيهاب السرجانى، وتأليف ورشة كتابة تحت إشراف تامر عبد الحميد، ومن إخراج تغريد العصفورى ومارى بادير، مع ظهور مجموعة كبيرة من النجوم كضيوف شرف منهم، محمد فؤاد، فيفى عبده، هشام عباس، حسن الرداد، آيتن عامر، مى كساب، نيكول سابا، مصطفى قمر، حمدى الميرغنى، أكرم حسنى، دلال عبد العزيز، أمير كرارة، أحمد فتحى، هانى رمزى، رانيا يوسف، مى سليم، سامح حسين وأحمد السعدنى.