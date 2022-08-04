شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. ندوة وحفل توقيع كتاب عايدة فهمى ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المهرجان القومى للمسرح المصرى ندوة وحفل توقيع كتاب للفنانة عايدة فهمى، غدا الجمعة، ضمن فعاليات دورته الخامسة عشرة دورة المخرج المسرحى المصرى، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، بحضور الدكتورة لمياء أنور مؤلفة الكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، فى تمام الساعة الثالثة، يدير اللقاء الكاتب والناقد جمال عبد الناصر.

لمياء أنور

عايدة فهمى

بدأ المهرجان القومى للمسرح المصرى فعالياته فى 24 يوليو الماضى، ويختتم فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وبرئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري، تقيمه وزارة الثقافة ويعد أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة، ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري الذي يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.