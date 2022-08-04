كيف تفاعل الجمهور مع الوشم الجديد للفنان أحمد الفيشاوي؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعيه صورًا فوتوغرافية أثناء رسم وشما جديدا، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلق الفنان أحمد الفيشاوي: "عن الليلة الأخيرة"، وتفاعل المتابعين وعلق أحدهم: "إيه الجديد يا حبيبي، أكيد هتعمل حاجة أجمد من اللي قبلها طبعا كالعادة الفيشاوي فوق"، وأضاف آخر: "اخترت هترسم إيه؟".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي يواصل العمل على فيلمه الجديد "الدعوة عامة" الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي عقب الانتهاء من تصويره.

"الدعوة عامة" بطولة أحمد الفيشاوي، محمد عبدالرحمن، أسماء أبو اليزيد، تأليف كريم سامي (كيمز) وأحمد عبدالوهاب.