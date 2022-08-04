بكلمات مؤثرة.. هاني شاكر ينعى الموسيقار إحسان المنذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية السابق، الموسيقار إحسان المنذر، الذي رحل عن عالمنا إلى مثواه الأخير.

ونشر شاكر، صورة الراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "خالص التعازي إلى الشعب اللبناني في وفاة الموسيقار الكبير إحسان المنذر، رحم الله الفقيد وأدخله فسيح جناته وألهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان".

ورحل المايسترو والملحن والموزع الموسيقي اللبناني ​إحسان المنذر​، عن عمر ناهز 75 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، حسب مواقع لبنانية.

إحسان المنذر هو ملحن وموزع موسيقي لبناني ترك بصمة رائعة ومهمة جدا عند العديد من الفنانين، منهم الفنان راغب علامة في العديد من الأغاني منها: "عن جد" و"يا لومي" و"لو شباكك ع شباكي"، "الكتب العتيقة"، "دي ليلة ورد" و"برافو عليكي"، كما تعاون مع الفنانة سمية بعلبكي من خلال أغنية بعنوان "امرأة شرقية" من كلمات الشاعر الراحل نزار قباني، بالإضافة إلى تعاونات جمعته مع الفنانة ماجدة الرومي بينها أغنية "مطرحك بقلبي"، ولحن للفنانة جوليا بطرس أغنية "وقف يا زمان".

وقام الراحل بتوزيع أغاني لكثير من الملحنين، وقاد الفرقة الموسيقية لبرنامج ستديو الفن للمخرج الراحل سيمون أسمر سنة 1982 و1988.

ونال المنذر جوائز عدة، منها: الجائزة الأولى من تونس سنة 1994 في مهرجان "الميكروفون الذهبي" عن أغنية "لا أريد اعتذاراً" لسمية بعلبكي، والجائزة الثانية سنة 1996 في مهرجان القاهرة عن أغنية "نهر الأيام" بصوت لور عبس، وحصل عام 2006 على تكريم من جمعية فناني الإسكندرية.