20 صورة تستحق بسببها مديحة كامل لقب ملكة الإغراء وأيقونة الجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يحتفل محبو الفنانة مديحة كامل بذكرى ميلادها في 3 أغسطس من كل عام، حيث ولدت في محافظة الإسكندرية عام 1948.

انتقلت الفنانة مديحة كامل للعيش في القاهرة منذ عام 1962، ودرست في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وبعد التخرج عملت لفترة في مجال عروض الأزياء، ثم عملت في مجال التمثيل من خلال أدوار صغيرة حتى حازت على دور البطولة في فيلم "30 يوم في السجن" عام 1966.

عُرفت مديحة بجمالها وأصبحت أيقونة للجمال، وجسدت الكثير من الأدوار التي جاءت في إطار من الإغراء، حتى باتت واحدة من أشهر النجمات اللائي قدمن هذا اللون وارتبط باسمهن، كما أشاد صنّاع الفن الذين تعاونوا معها بموهبتها، وقدرتها على التشخيص، وكذلك كان رأي النقاد والجمهور ما جعلها نجمة من نجمات الصف الأول حتى قررت الابتعاد عن الوسط الفني والتفرغ لابنتها وللعبادة.

ومن أشهر أعمال الفنانة مديحة كامل: أغنية على الممر، الأرملة العذراء، حب وكبرياء، زمان يا حب، لا تدمرني معك، انحراف، الصعود إلى الهاوية، وغيرها، واعتزلت الفن تمامًا قبل إكمالها تصوير فيلم "بوابة أبليس" عام 1993، واحتجبت بعدها عن أي ظهور إعلامي.

نستعرض في هذا الألبوم 20 صورة تبرز جمال الفنانة مديحة كامل، وتؤكد أنها استحقت لقب ملكة الإغراء وأن تصبح أيقونة للجمال.