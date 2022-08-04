أول تعليق من شاهيناز بعد خروجها من المستشفى (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تخضع المطربة شاهيناز، للعلاج حاليا في منزلها، عقب مغادرتها المستشفى، بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا.

المطربة شاهيناز، في أول تصريح لها، بعد عودتها إلى منزلها، تحدثت لـ"الخليج 365"، وقالت: "الحمد لله، أشكر ربنا أولا على تجاوز الأزمة الصحية، وعودتي لمنزلي، لإستكمال العلاج، حسب نصائح الأطباء".

وتابعت: "أنا حاليا بحمد الله أفضل، وهذا بفضل دعوات جمهور جميل، غمروني بمحبتهم، بقلوب صافية، ورفعوا معنوياتي".

شاهيناز، علقت على تصدرها قوائم تريند موقع البحث جوجل، وقالت: "لم اهتم بذلك في حد ذاته، ولكن هو بالنسبة لي مع الكم الكبير من الرسائل والإتصالات، التي تلقيناها، تفرض علي التوجه بالشكر من كل قلبي، لكل من اهتم بالسؤال والاطمئنان على صحتي، وأقول لهم.. يارب ما تشوفوا شر أبدا".

عصام ميلاد نصر الله، المستشار الإعلامي للمطربة شاهيناز، في تصريح لـ"الخليج 365" كان قد كشف تفاصيل حالتها، وقال: "شاهيناز كانت تعاني من متاعب صحية في المعدة والقولون، وزادت مع حالة الإجهاد التي أصابتها بسبب تركيزها وحماسها بالعمل في حفلها الذي أقيم في الساحل الشمالي، يوم الخميس الماضي، وكان السبب في نقلها إلى المستشفى".

شاهيناز، نشرت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، صورة لها من داخل المستشفى، وكتبت: "اللهم انت الشافي المعين، لا شفاء إلا شفائك".

شاهيناز، كانت قد أحيت يوم الخميس الماضي، حفل غنائي في أحد شواطئ مارينا 5، بالساحل الشمالي، وقامت مؤخرا بطرح أغنيتين، الأولى تحمل عنوان "ولا أول مرة"، والثانية "ادفع اللي عليك"، من كلمات وألحان محمد غريب وتوزيع زوجها الملحن والموزع الموسيقي آدم حسين.