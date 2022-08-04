روبي: "خالاتي قاطعوني وقاطعوا ماما وكنت هتجوز وأقعد في البيت" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نشرت الإعلامية منى الشاذلي البرمو الرسمي لحلقة الفنانة روبي التي ستحل فيها ضيفة ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الإعلامية منى الشاذلي: "الخميس، ضحك ولعب وغنا، روبي ضيفة معكم منى الشاذلي في حلقة بروح الصيف".

وكشفت الفنانة روبي في البرومو أنها تبدو جريئة لكنها ليست كذلك، وقالت: "ببان جريئة بس أنا مش كده"، وأضافت: " كنت معترضة تمامًا، عمري ما كان نفسي اشتهر، أتجوز وأقعد في البيت".

وأكملت: "عمري ما اعتمد على حد أبدًا، وخالاتي قاطعوني وقاطعوا ماما، مكنتش مقدرة اللي أنا بعمله".

ونشرت قناة cbc عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، صورا من الحلقة، مصحوبة بتعليق: "استنوا السوبر ستار روبي في حلقة خاصة جدًا كلها ضحك وغنا ولعب.. هنعرف منها كواليس آخر ألبوماتها (نمت ننة).. ولأول مرة تتحدث عن ابنتها (طيبة).. انتظروها في معكم منى الشاذلي الخميس 4 أغسطس الساعة 9 مساءً على cbc".

وعُرض للفنانة روبي مسلسل "رانيا وسكينة" في رمضان 2022، ويشاركها البطولة الفنانة مي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.