شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات "كيرة والجن" تصل إلى 97.2 مليون جنيه بعد 5 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف فيلم "كيرة والجن" إيرادات بلغت 770 ألف جنيه حققها في شباك تذاكر أمس الأربعاء، لتكون محصلة إيرادات الفيلم بعد 5 أسابيع عرض 97 مليون و250 ألف جنيه مستمراً في صدارة إيرادات الموسم ومقترباً من تخطى 100 مليون جنيه حيث أنه متوقع أن يستمر في حصد الإيرادات ويتخطى الرقم القياسى المسجل باسم "الفيل الأزرق 2" الذى كان قد حقق 104 مليون جنيه.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

"كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

ويعرض بجانب "كيرة والجن" فيلمى "بحبك" بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة وتأليف وإخراج تامر حسنى، و"عمهم" بطولة محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وفيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز وإخراج خالد الحلفاوى.