شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للسينما يقيم ورشة للسيناريو الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مركز ثروت عكاشة الثقافي التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز "ورشة السيناريو" يوم الأحد المقبل الموافق 7 اغسطس الجاري في تمام الخامسة مساء .

ويشرف علي الورشة السيناريست محمود خليل ويتناول الطريق إلي السيناريو السينمائي من خلال عدة محاضرات تقام بمركز عكاشة الثقافي بمدينة الفنون بجوار سينما رادوبيس بالهرم.

وقال الكاتب مجدي الشحري مدير عام الإنتاج والمشرف علي مركز ثروت عكاشة الثقافي انه في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها المركز يتم تنظيم ورشة السيناريو مجانا للهواة ومحبي السينما.