كتب امير فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 05:43 مساءً - شن الفنان ” أحمد رفعت ” هجوما لاذعا على الفنان ” محمد رمضان ” على خلفية الصورة التي تم تداولها له مؤخرا مع فتاة إسرائيلية تدعى ” مايا بزخاريا ” .
واستنكر الفنان أحمد رفعت في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك طريقة التقاط محمد رمضان للصورة واقترابه من الفتاة بهذا الشكل إلى جانب كونها إسرائيلية الجنسية .
فكتب في منشوره قائلا : ” قبل ما تكون إسرائيلية فهل من الأدب أو الأخلاق أو الدين أو اللياقة أو أي تقاليد أنك تكون متصور بمايوه بكيني ويدك على جسمها ” .
وتابع أحمد رفعت : ” ما بالك بقي إنها إسرائيلية .. ومش غريبة إنهم بيتلموا عليك تحديدا غير كل نجومنا صدفة مش كده! .. إحنا في زمن المسخ ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نجم مسلسل ” الاختيار ” يهاجم محمد رمضان : ” إحنا في زمن المسخ “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.