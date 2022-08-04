نجم مسلسل ” الاختيار ” يهاجم محمد رمضان : ” إحنا في زمن المسخ “

كتب امير فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 05:43 مساءً - شن الفنان ” أحمد رفعت ” هجوما لاذعا على الفنان ” محمد رمضان ” على خلفية الصورة التي تم تداولها له مؤخرا مع فتاة إسرائيلية تدعى ” مايا بزخاريا ” .

واستنكر الفنان أحمد رفعت في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك طريقة التقاط محمد رمضان للصورة واقترابه من الفتاة بهذا الشكل إلى جانب كونها إسرائيلية الجنسية .

فكتب في منشوره قائلا : ” قبل ما تكون إسرائيلية فهل من الأدب أو الأخلاق أو الدين أو اللياقة أو أي تقاليد أنك تكون متصور بمايوه بكيني ويدك على جسمها ” .

وتابع أحمد رفعت : ” ما بالك بقي إنها إسرائيلية .. ومش غريبة إنهم بيتلموا عليك تحديدا غير كل نجومنا صدفة مش كده! .. إحنا في زمن المسخ ” .