مايا دياب : ” بدنا العدالة من كل مجرم فجّرنا “

كتب امير فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 05:43 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر استذكرت من خلالها حادث إنفجار مرفأ بيروت تزامنا مع مرور عامين على حدوثه .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” سنتين ولليوم ولا لحظة نسينا شعور الرعب على اللي منحبهم .. ما رح ننسى الوجع على ​بيروت اللي عم يكبر مع كل يوم بيقطع والحقيقة عم تختفي معه ” .

وتابعت مايا دياب مطالبة بمحاسبة من تسبب في هذا الحادث : ” مين قتلنا؟ مين كسر قلب بيروت الحلو .. ما بدنا نستذكر ، بدنا الحقيقة ، بدنا العدالة من كل مجرم فجّرنا ولو بعد ١٠٠ سنة ” .

يذكر أن حادث انفجار مرفأ بيروت كان قد وقع في عام 2020 حيث انفجر مخزون من نترات الأمونيوم مخزّن في مستودع بالمرفأ .