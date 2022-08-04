كتب امير فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 05:43 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر استذكرت من خلالها حادث إنفجار مرفأ بيروت تزامنا مع مرور عامين على حدوثه .
فكتبت في تغريدتها قائلة : ” سنتين ولليوم ولا لحظة نسينا شعور الرعب على اللي منحبهم .. ما رح ننسى الوجع على بيروت اللي عم يكبر مع كل يوم بيقطع والحقيقة عم تختفي معه ” .
وتابعت مايا دياب مطالبة بمحاسبة من تسبب في هذا الحادث : ” مين قتلنا؟ مين كسر قلب بيروت الحلو .. ما بدنا نستذكر ، بدنا الحقيقة ، بدنا العدالة من كل مجرم فجّرنا ولو بعد ١٠٠ سنة ” .
يذكر أن حادث انفجار مرفأ بيروت كان قد وقع في عام 2020 حيث انفجر مخزون من نترات الأمونيوم مخزّن في مستودع بالمرفأ .
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب : ” بدنا العدالة من كل مجرم فجّرنا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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