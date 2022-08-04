تطورات الحالة الصحية للمطربة ” شاهيناز “

كتب امير فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 05:43 مساءً - تعرضت نجمة برنامج ستار ميكر المطربة ” شاهيناز ” إلى وعكة صحية نتيجة إصابتها بالتهاب حاد في القولون وجدار المعدة .
واستدعى ذلك نقل شاهيناز إلى المستشفى حيث حاول الفريق الطبي المعالج لها التخفيف من حدة الالتهابات وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية لمدة 48 ساعة .
ثم غادرت شاهيناز المستشفى بعد ذلك وفقا لقرار الأطباء بأن تستكمل علاجها في منزلها وتقوم بإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة .
وكانت المطربة شاهيناز ثد نشرت مؤخرا صورة لها عبر حسابها على موقع فيس بوك ظهرت بها وهي على سرير المرض من داخل المستشفى .
وكتبت في تعليقها عليها مطالبة الجمهور بالدعاء لها : ” دعواتكم بالشفا .. اللهم أنت الشافي المعافي لا شفاء إلا شفاءك ” .
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