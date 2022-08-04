تامر حسنى يصل الأردن استعدادًا لحفله غدا بمهرجان جرش

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم تامر حسنى إلى الأردن استعدادا لاحياء حفله غدا الجمعة الموافق 5 أغسطس ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون فى دورته السادسة والثلاثون، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

تامر حسنى

يذكر أن بعد تخطي الإيرادات الدولية لفيلم النجم تامر حسنى "بحبك" حاجز النصف مليار جنيه فى ظاهرة أولى من نوعها فى تاريخ السينما العربية وبعد تمديد عرضه فى أمريكا وكندا للأسبوع الثالث يتم عرض الفيلم الآن فى لندن بسينما أوديون ونشر الفنان حسام داغر عبر خاصية الستورى فيديو رصد فيه خلال تواجده بلندن، دعاية فيلم "بحبك" فى دور العرض السينمائى فى لندن وخاصة سينما أوديون وعبر داغر عن حماسته وفرحه الشديد بعرض الفيلم هناك.

فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.