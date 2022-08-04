شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. 7 عروض ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فعاليات الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومى للمسرح، اليوم الخميس، 7 عروض مسرحية، على عدة مسارح مختلفة .

على مسرح الهناجر تقدم العرض المسرحى "هلاوس" من إخراج محمد عبد الله ، فى تمام الساعة 6 مساء، بينما يستقبل مسرح الغد عرض "زورونى كل سنة مرة" للمخرج محمد مرسى فى تمام الساعة 6 مساء، وعلى مسرح العرائس بالعتبة تقدم مسرحية "ماذا أفعل هنا بحق الجحيم" للمخرج كارول عقاد فى تمام الساعة 8 مساء.

وعلى مسرح السلام يقدم عرض "طقوس الإشارات والتحولات" للمخرج عمرو الرفاعى فى تمام الساعة 8 مساء، أما على مسرح الشباب العائم الصغير تقدم مسرحية "كاليجولا" للمخرج محمد عز الدين، وعلى مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية يقدم العرض المسرحى "نور" للمخرج أحمد ثروت فى تمام الساعة 10 مساء، وأخيرا "شكسبير فى السبتية" للمخرج أحمد الأباصيرى على مسرح متروبول فى تمام الساعة 10 مساء .



المهرجان القومى للمسرح

يذكر أن المهرجان القومى للمسرح المصرى تقيمه وزارة الثقافة ويعد أكبر ملتقى مسرحى على مدار العام يضم أفضل العروض التى قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة، ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة، ما قدم فى فضاءات المسرح فى مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصرى الذى يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصرى، وكذلك تشجيع المبدعين من فنانى المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.