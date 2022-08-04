شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال يستعد لطرح أغنية "قمر ومنور" من ألبوم "يستاهل بوستين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان رامي جمال صورة دعائية على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" لأغنيته الجديدة “قمر ومنور" من ألبوم "يستاهل بوستين" هذه الأغنيه هي الخامسة من الألبوم الجديد، وعلق رامي جمال على الصورة المنشورة بـ"هتسمعوها انهارده ان شاء الله" و الأغنية من كلمات عمرو المصري و ألحان محمود أنور وتوزيع اسامه الخطيب.



رامي جمال على انستجرام

و في وقت سابق طرح الفنان رامى جمال أغنية "موقف ضعف" رابع أغنياته من ألبوم "يستاهل بوستين"، من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان رامى جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم.

كما طرح رامى جمال أغنية "خلينا قاعدين" وهى ثالث أغنية من الألبوم الذى يتم طرحه بشكل يومى، من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد العدل، وتوزيع إلهامى دهيمة، بجانب أغنيات "بقيت أخاف" من كلمات أحمد عبد النبي، وألحان غريب، وتوزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وأغنية "يستاهل بوستين" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

ويضم ألبوم "يستاهل بوستين" 12 أغنية، ومن أسماء الأغنيات "بقيت أخاف"، "خلينا قاعدين"، "موقف ضعف"، "قمر ومنور"، "أنا دلعت"، "مسيرى أنساك"، "أدبتنا الدنيا"، "شفت الحقيقة"، "سيبنا بعض"، "كلمينى شوية عنى"، "فى جمال كدة".

وتعاون رامى جمال فى الألبوم مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبد النبى، محمد أبو نعمه، عمرو المصرى، أحمد المالكى، محمد عاطف، إبراهيم جاد ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس.

أما الموزعين أحمد إبراهيم، توما، الهامى دهيمة، وأحمد حسام، وسام عبدالمنعم، أسامة الخطيب، يحيي يوسف، أحمد عبد السلام، كما قدم رامى جمال عدد من الأغنيات من ألحانه.