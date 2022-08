شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أوسكار إيزاك بطل Moon Knight فى حفلة زار بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر، صور للنجم العالمى أوسكار إيزاك، أثناء حضوره حفلة زار، أمس الأربعاء في أحد الأماكن الثقافية في وسط البلد، وظهر النجم العالمى وهو مستمتع بالأجواء و الموسيقى.



أوسكاء ايزاك فى حفل زار



واستقبل المخرج العالمي محمد دياب مخرج مسلسل Moon Knight ، النجم العالمي أوسكار إيزاك في زيارة قصيرة لمصر ، حيث زار أغلب المناطق التي كان من المفترض أن يتم تصوير المسلسل فيها، ومنها المتحف المصري ومتحف الحضارة بالإضافة إلى رحلة نيلية على فلوكة في النيل، وكذلك الأهرامات.

ويقوم ببطولة مسلسل Moon Knight كل من أوسكار إيزاك وإيثان هوك، جاسبارد أولييل، مي القلماوى. ويدور المسلسل حول شخص يعانى من اضطراب الهوية الانفصالية، ويمنح قوى خارقة من إله القمر المصرى لكنه سرعان ما اكتشف أن هذه القوى المكتشفة حديثًا يمكن أن تكون نعمة ونقمة لحياته المضطربة.

العمل يأتى بلمسات مصرية، حيث يشارك المونتير المصرى أحمد حافظ فى المسلسل، بالحلقتين الثالثة والرابعة، واحدة من إخراج دياب والأخرى من إخراج الثنائى جاستن بنسون وآرون مورهيد.

مسلسل Moon Knight ينتمى إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائى، التى تضم أفلام مثل Eternals وShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel.