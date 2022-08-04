غدا.. ندوة وحفل توقيع كتاب "عايدة فهمي" ضمن فعاليات المهرجان للمسرح المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعقد غدا الجمعة، ندوة وحفل توقيع كتاب للفنانة القديرة عايدة فهمي، بحضور الدكتورة لمياء أنور مؤلفة الكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثالثة، يدير اللقاء الكاتب والناقد جمال عبد الناصر، ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصري في دورته الخامسة عشرة (دورة المخرج المسرحي المصري) برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل.

بدأ المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الخامسة عشرة، فعالياته في ٢٤ يوليو الماضي، ويختتم فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم وبرئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري، تقيمه وزارة الثقافة ويعد أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة، ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري الذي يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن