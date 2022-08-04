رشوة المليون و200 ألف.. أبو الليف: لن أتسول مصاريف علاجي وجاهز للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن حمادة أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية، عن دراسة المجلس رفع دعوى قضائية ضد المطرب نادر أبو الليف، والتحقيق معه بشأن اتهامه أعضاء بالمجلس بتلقي رشوة من مطرب المهرجانات حسن شاكوش، قبل رفع الإيقاف عنه مؤخرا.

المطرب نادر أبو الليف، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على ما يثار، وقال،:" بخصوص ما يتردد عن لجوء مجلس لمقاضاتي، أو التحقيق معي، لم يحدث أي تواصل، ولم يصلني إخطار إستدعاء، وفي كل الآحوال، أنا جاهز ومستعد".

وتابع،:" وأوضح هنا ليس لدي مانع في التحقيق وتحت أمر النقابة والمجلس، لكن على من يبدأ أن يكون مستعد لذلك، وبدون زعل".

وعن اتهامه أعضاء المجلس بالرشوة، يقول،:" لم أتهم أحد بعينه، وقلت فقط إني (سمعت) عن قيام حسن شاكوش بدفع مليون و٢٠٠الف جنيه، نال منها أحد الأعضاء 500 ألف، والـ 700 ألف الباقية، تم توزيعها على باقي الزملاء في مجلس النقابة، وهناك من وافق، والبعض رفض".

وتابع،:" وخلال الحديث عن ذلك، قلت أني لا أعلم مدى مصداقية ما سمعت".

أبو الليف، أضاف:" لم ولا أسعى أن أستغل أزمة حسن شاكوش، أو إقتراب انتخابات، وقلت ما سمعته، وذلك خلال الحديث عن أزمتي مع مجلس النقابة، خاصة مع ما عرفته عن ضياع الفاتورة والتقرير الطبي الخاص بي، وهو ما يعد إهدار متعمد لحقوقي".

وأكمل،:" أنا عضو نقابي، و ملتزم بسداد الضريبة المقررة في كل حفل أو فرح لي، وسنويا أسدد قيمة التأمين الصحي لي ولزوجتي، وعندما أطالب مجلس النقابة بالمساهمة في مصاريف العلاج، لا أطلب زكاة أو كرامة أو من باب الشحاته والتسول من أحد، والنقابة ليست فقيرة أو بتشحت".

الفنان نادر أبو الليف، تعرض لأزمة صحية في مايو الماضي، دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر معاناته من صعوبة في التنفس ونقص الأكسجين بسبب التهاب رئوي وضعف عضلة القلب.