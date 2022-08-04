"رجليها في الشمبانيا وبيولعولها السيجارة بـ100 جنيه".. أسرار زينات صدقي تكشفها فنانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة سهير الباروني، في فيديو نادر لها، عدة أسرار متعلقة بالفنانة الراحلة زينات صدقي.

وقالت "سهير" في لقاء لها مع الفنانة صفاء أبو السعود ببرنامج "ساعة صفا": "زينات صدقي ربت ولاد أخوها وولاد أختها، وسمعت إن لها قريب شغال في السودان بعتت جابته وشغلته هنا وصرفت عليه".

وكشفت أنها كانت تعمل راقصة في كازينو بديعة مصابني، قائلة: "هي كانت في الصيف بتشتغل رقاصة في كازينو بديعة، وفي الشتا بتشتغل ع المسرح".

كما حكت زينات لـ "الباروني" حب رواد كازينو بديعة لها، وقالت سهير: "كانت بتقولي تصوري حد يولعلي السيجارة بـ 100 جنيه، فأقوله ياخويا اديهملي في إيدي أنا محتاجاهم، وكانوا بيحطولي رجليا في الشمبانيا فأقولهم وغلاوتك لسه دعكاهم بالحجر قبل مانزل".

الفنانة زينات صدقي تعتبر من اهم نجمات الكوميديا في تاريخ السينما المصرية، وقدمت خلال عملها بالفن أعمالا خالدة منها: "الآنسة حنفي"، "العتبة الخضرا"، "إسماعيل ياسين في الأسطول"، "عفريتة إسماعيل ياسين"، "غزل البنات"، "دهب"، "معبودة الجماهير"، "ابن حميدو".