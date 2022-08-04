ظافر العابدين يظهر مع زوجته في أغنيتها الجديدة Fire

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ظهر الفنان التونسي ظافر العابدين، مع زوجته الإنجليزية جوان فاريل، في أغنيتها الجديدة بعنوان Fire

ونشر موقع ET بالعربي مقطع فيديو تظهر فيه "فاريل" وهي ترقص على نغمات أغنيتها الجديدة، لتفاجئي بدخول زوجها.

ظافر العابدين تزوج من البريطانية جوان فاريل عام 2007، بعد علاقة حب جمعتهما، وأثمر زواجهما عن ابنتهما "ياسمين".

من ناحية أخرى شارك الفنان ظافر العابدين في بطولة فيلم "العنكبوت" الذي عرض ضمن سباق أفلام عيد الفطر، وهو من بطولة: أحمد السقا، منى زكي، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد ممدوح، أحمد فؤاد سليم، ومن إخراج أحمد نادر جلال.