رغدة : ” إذا خاطبك السفيه فلا تجبه ” .. من قصدت ؟

كتب امير فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 03:50 مساءً - نشرت الفنانة السورية ” رغدة ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحدثت من خلاله عن ما تعلمته من تجاربها السياسية وعدم خوضها في جدالات وأحاديث مع من وصفته ب (الجهلاء) .

فكتبت رغدة في منشورها : ” لا أعرف من صاحب القول الشهير لا دخان من غير نار، لكنني أعرف يقينًا أنه وفي كثير من الأحيان يكون مصدره المرتزقة والسفهاء والأوغاد تحديدًا في زمن الصراعات ” .

وتابعت : ” بين مُنتمٍ لبلاده بحماتها قيادة وشعبًا، ممن يحرض على خلخلة مفاصلها وتركيعها إما عن منفعة شخصية وإما عن جهل بعواقب القادم والعبرة في النهاية بالنتائج ” .

وأضافت : ” فأن يخرج أحد الجاهلين السفهاء بآلة دخان من صنع محرضه النفعي ويطلق سحابتها في سماء جاهلين مثله، فهذا شأن إلى زوال في فضاء العاقلين ” .

وواصلت رغدة : ” علمتني تجاربي الطويلة في مضمار الصراع السياسي ألا أصدق كل دخان، وألا أخوض مع خائبين سفلة، وأن أترفع عن المهاترات مع الجهلة ” .

وأكملت : ” عنواني في ذلك قول الشافعي، إذا خاطبك السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدًا يموت، وقد يفهم سكوتك ذلك الجاهل مفتعل الدخان ألا رد لديك ” .

واختتمت : ” لكن الحقيقة الأهم أن المهاترة مع السفهاء والحمقى يحمل الخلايا العصبية مالا تحتمل وتزيد من الأثقال النفسية وتعكر صفو الروح .. وعدم الخوض في أوحال هؤلاء فيه ترفع النفس ذات العزة والأنفة والكبرياء ” .